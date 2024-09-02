Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz\'ı Rio Ave\'ye kiraladı

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Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın sezon sonuna kadar Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandığını açıkladı.

Kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sezon sonuna kadar Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz'den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Beşiktaş alt yapısından yetişen Demir Ege, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 29 müsabakada toplam bin 32 dakika görev aldı. Genç orta sahanın 2 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL