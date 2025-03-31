Beşiktaş Derbi Zaferi ile Moral Buldu - Son Dakika
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Beşiktaş Derbi Zaferi ile Moral Buldu

Beşiktaş, Süper Lig'in derbi maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonrası oyuncularının performansından ve maçta izlenen taktiksel stratejiden bahsetti.

31.03.2025 01:21
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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Müthiş bir performans gösterdik. 100 dakikalık bu çaba zor bir çalışmanın eseriydi. Üst sıralardaki takımlara karşı kazanmak her zaman zordur" dedi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş sahasında derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Skorun 1-1'e gelmesinin ardından oyunu domine ettiklerini belirten Solskjaer, "Futbol açısından güzel bir maç oldu. İlk 30 dakika çok iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra biraz geri düştük. Rakip 10, 9 kişi kalınca onlara karşı oynamayı sevmiyorum. Rakibimiz golü buldu. Ardından oyunu domine ettik. Müthiş bir performans gösterdik. 100 dakikalık bu çaba zor bir çalışmanın eseriydi. Üst sıralardaki takımlara karşı kazanmak her zaman zordur" diye konuştu.

Yaptıkları planların işe yaramasıyla mutlu olduklarını belirten Norveçli teknik adam, "Amacımız maçı kontrol etmekti. Biz merkezde Chamberlan'i, Mario, Gedson ve Rafa ile oynadık. Öndeki 4 oyuncuyu değiştirerek oynadık. Golde Rafa kenardaydı. İyi bir gol attı. Planımız işe yarayınca mutlu oluyoruz. Buna bazen kalite bazen şans diyebilirsiniz. Herkesin maça konsantre olması önemli" şeklinde konuştu.

'ZORLUK YAŞADIĞIMIZ İÇİN BU NOKTADAYIZ'

Savunma anlamında iyi işler yaptıklarına değinen Solskjaer, "Defansif olarak iyiyiz. Bazı maçlarda gol atamıyoruz. Bunun için ligde de iyi yerde değiliz. Oyunculara her antrenmanda yüksek performans göstermeleri, yüksek şiddette oynamaları, konsantre oynamalarını için geliştirmeye çalışıyorum. Gol atma konusu sıkıntı oluyor. Zorluk yaşadığımız için bu noktadayız. Ben de bunun için buradayım" dedi.

Derbide tecrübeli isim Immobile'nin yerine Semih ve Mustafa'yı tercih etmesiyle ilgili gelen soruya Solskjaer şöyle cevap verdi:

"Immobile takım için, soyunma odası için önemli bir oyuncu. Bu maçtan önce kendisiyle konuşmuştuk. Kendisine taktiksel olarak neden oynatmayacağımı anlattım. Daha rahat pozisyon değiştirebilen öndeki 4 oyuncuyla oynamak istedim. Saygıyla kabuk etti. Sezon sonuna kadar bizim için önemli olacak. Ön bölgede Mario ve Rafa'yı oynatmayı tercih ettim. Bizim için bu sezon sonuna kadar iyi işler yapacak. Ben de bir 9 numaraydım. Kariyerimde 9 numara olmadan ilk kez mücadeleye çıktım. Ama maçı kazandık. Bence her takım 9 numara ile oynamalı. Bugünün özelinde taktiksel olarak böyle düşündüm."

'RAKİBİ DAHA ÇOK DOMİNE EDEN BİR BEŞİKTAŞ GÖRMELİYİZ'

Rakibi daha çok domine etmeleri gerektiğine dikkat çeken Solskjaer, "Futbol karmaşık bir oyun. Rakip bazen büyük zorluklar çıkartıyor. Biz bugün alan bulacağımızı biliyorduk. Hızlı oyuncularla değerlendirdik. Örneğin; Konya maçı mesela. Gol atmamız sürrealist bir durumdu. Şans yoktu. 60 dakika rakibin ceza sahası içinde oynadığımız bir maçtı. Muçi'nin kaçırdığı golü biliyorsunuz. Kendimizi iyi bir şekilde geliştirmeliyiz. Rakibi daha çok domine eden Beşiktaş görmeliyiz. Şansa ya da kontrataklara bağlı bir oyun oynamamalıyız. Buraya geleli 2.5 ay oldu. Bazı şeyler için erken olduğunu düşünüyorum. Çok çalışmamız lazım. Bu seneyi en iyi şekilde bitirip, önümüzdeki yılın planlamasını yapacağız. Hedeflerimiz kupa ve ligi ilk 4'te bitirmek. Perşembe günü maç var, onun için parti yok hemen çalışacağız" diye konuştu.

Galatasaray'ın ligde mağlup olmamasının kendilerini motive edip etmediğiyle ilgili gelen soruya Solskjaer şöyle yanıt verdi:

"Bizim için taraftar ve camia açısından önemliydi. Namağlup tek şampiyon takım olmayı sürdürmek istedik. Benim için daha önemli olan takımın gösterdiği performanstı"

'DOĞRU KARARLARI VERDİĞİ SÜRECE HAKEMİN NERELİ OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL'

Yabancı hakem konusundaki tartışmalar hakkında düşünceleri sorulan Norveçli teknik adam, "Hakem olmak çok zor. Burada hakem olmak zor. Sezon başında bunu gördüm. Hakemler çok büyük baskı altında. Bugün hakem performansı gayet iyiydi. Benim için Türk, yabancı önemli değil. Doğru kararları verdiği sürece nereli olduğu önemli değil. Semih'in kırmızı kartı kırmızı mı bilmiyorum. Genel olarak hakem iyiydi. Hakem olmak zor. Bugünkü maçın hakemini tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

Stadyumdaki atmosferin harika olduğunu belirten Solskjaer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Atmosfer harikaydı. Oğlum Trabzonspor maçına gelmişti. Takımın en iyi atmosfere sahip olduğunu söylemişti. Bugün de burada olmasını isterdim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımız müthiş desteklendi. Kariyerim boyunca unutamayacağım gecelerden biri oldu. En iyi taraftara sahibiz. Oyuncularım övgüyü hak ediyor. Oyuncu, taraftar, kulüp bağını geliştirip, daha iyisini yapacağız"

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Derbi Zaferi ile Moral Buldu - Son Dakika

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