Beşiktaş, Devon Dotson\'u Kadrosuna Kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Devon Dotson'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025 - 2026 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, ABD'li guard Devon Dotson'ı kadrosuna kattı" denildi. - İSTANBUL
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