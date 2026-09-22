Beşiktaş Divan Kurulu, Serdal Adalı'nın tek aday olarak imza sayısına ulaştığını duyurdu - Son Dakika
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Beşiktaş Divan Kurulu, Serdal Adalı'nın tek aday olarak imza sayısına ulaştığını duyurdu

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Beşiktaş Divan Kurulu, başkan Serdal Adalı'nın olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olarak gerekli imza sayısına ulaştığını açıkladı. Adalı başvuru dilekçesi ve geçici yönetim kurulu listesini teslim etti; toplantı 27 Eylül Pazar, çoğunluk olmazsa 4 Ekim Pazar yapılacak.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulüp başkanı Serdal Adalı'nın tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 4 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylığı sürecine ilişkin Sayın Serdal Adalı, tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaşmıştır. Tüzüğümüz gereği başkan adaylık başvuru dilekçesi ve geçici yönetim kurulu listesini başkanlığımıza teslim etmiştir. Beşiktaş Divan Başkanlık Kurulu olarak, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyor, tüm genel kurul üyelerimizi toplantıya katılmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA
Serdal AdalıBeşiktaşGüncelSporSon Dakika

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