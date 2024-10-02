Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında yarın sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Eintracht Frankfurt müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Al-Musrati idmanda yer almadı. - İSTANBUL
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