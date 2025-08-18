Beşiktaş, Elan Ricardo'yu Kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense'ye kiralandığı belirtildi.
Elan Ricardo, geçtiğimiz şubat ayında Kolombiya ekibi CD La Equidad'tan Beşiktaş'a transfer olmuştu.
