Beşiktaş Emlakjet, Cedevita Olimpija ile karşılaşacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşı karşıya gelecek.

Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Grupta şu ana kadar oynadığı 11 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.

Oynadığı 11 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Cedevita Olimpija ise son sırada yer alıyor.

İki ekip grup maçlarının üçüncü haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini 73-66 mağlup etmişti.