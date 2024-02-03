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Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket\'i mağlup etti

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 mağlup etti. Beşiktaş, maçın ilk periyodunu 19-13, devreyi 41-33 önde tamamladı. Üçüncü periyotta 70-50 öne geçen Beşiktaş, maçı 83-73 kazandı. Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, cezalı olduğu için maçı tribünden izledi.

03.02.2024 17:49  Güncelleme: 17:51
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SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Sibande 10, Muhaymin Mustafa 8, Nate Mason 27,  Berke Aygündüz,  Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen, Pecarski 19, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3

BEŞİKTAŞ: Mathews 5, Needham 12, Mitchell 3, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 7, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 10, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 7,  Allman 13,

1'İNCİ PERİYOT: 13-19

DEVRE: 33-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-70

5 FAUL: Mitchell (Beşiktaş)

Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 mağlup etti.

Beşiktaş, ilk periyodu 19-3, devreyi de 41-33 önde bitirdi. Üçüncü periyoyodu 70-50 önde giden Beşiktaş, maçı 83- 73 kazandı. Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, cezalı olduğu için maçı tribünden izledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti - Son Dakika


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