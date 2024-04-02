Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Mincidelice JL ile yarı final serisinde karşılaşacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi üçüncü ve son maçında yarın Fransa ekibi Mincidelice JL ile deplasmanda karşılaşacak.
Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.
İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı seride, Fransız temsilcisi ilk maçı 86-74 kazanırken, siyah-beyazlı ekip ikinci karşılaşmadan 82-71 galip ayrılmıştı.
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yarın oynanacak Göztepe maçının kendileri için dönüm noktası olacağını belirterek, taraftarlara çağrıda bulundu. Durul, 'Stada gelelim, 12. adam olarak oyuna dahil olalım. Arma aşkına, sevdamıza sahip çıkalım ve Kocaelispor'un yeniden yükselişine hep birlikte itici bir güç oluşturarak şahitlik edelim' dedi.
Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu ve TFFHGD Afyon şubesi, kentteki termal bir otelde iftar yemeği düzenledi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu ve birçok spor yetkilisi ile birlikte birçok hakem ve gözlemci de yemeğe katıldı. Yemekte İbanoğlu, kentte olmaktan memnuniyetini dile getirdi. Yemek sonrasında ise Hakem Akademisi tarafından Mart Ayı EPAK toplantısı gerçekleştirildi ve Hakemliği bırakan Mehmet Aydın ve İsmail Güleçyüze plaket verildi.
Düzce'de yeteneği keşfedilen otizmli Ahmet Taha Aksoy, masa tenisi sporunda ülke çapında başarılar elde ediyor. Öğretmenlerinin gayretleriyle motor becerilerini geliştiren Aksoy, Türkiye şampiyonalarında dereceler kazandı ve uluslararası platformlarda ülkesini temsil etmek istiyor. Okulun desteğiyle yeteneklerini keşfeden özel bireylerin başarıları, hem onlara hem de topluma büyük gurur veriyor.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroCup yarı final üçüncü maçında Fransız ekibi JL Bourg ile karşı karşıya gelecek. Serinin üçüncü maçını kazanan taraf finale yükselecek. Yarın Ekinox Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.
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03-04 Nisan 2024 tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek Okul Sporları Atletizm Yıldızlar Grup Müsabakalarına 12 farklı ilden 28 takım ve 180 sporcu katılacak.
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