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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Mincidelice JL ile yarı final serisinde karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Mincidelice JL ile yarı final serisinde karşılaşacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi üçüncü ve son maçında Fransa ekibi Mincidelice JL ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Ekinox Spor Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak. İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı seride, Fransız temsilcisi ilk maçı 86-74 kazanırken, Beşiktaş ise ikinci karşılaşmadan 82-71 galip ayrılmıştı.

02.04.2024 11:21  Güncelleme: 11:23
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi üçüncü ve son maçında yarın Fransa ekibi Mincidelice JL ile deplasmanda karşılaşacak.

Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.

İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı seride, Fransız temsilcisi ilk maçı 86-74 kazanırken, siyah-beyazlı ekip ikinci karşılaşmadan 82-71 galip ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Mincidelice JL ile yarı final serisinde karşılaşacak - Son Dakika

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