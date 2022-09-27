Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, yarın Cholet Basket'e konuk olacak - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, yarın Cholet Basket'e konuk olacak

27.09.2022 12:14
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, yarın Cholet Basket'e konuk olacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ön eleme turu yarı finalinde yarın Fransa temsilcisi Cholet Basket'e konuk olacak.

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ön eleme turu yarı finalinde yarın Fransa temsilcisi Cholet Basket'e konuk olacak.

La Meilleraie Spor Salonu'daki karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, rakibini yendiği takdirde finale yükselecek. Final mücadelesi de yine Cholet şehrinin ev sahipliğinde 30 Eylül Cuma günü yapılacak.

Beşiktaş Emlakjet yarı final sonrası finalde de rakibine üstünlük sağlaması halinde FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplarda mücadele etme hakkı yakalayacak.

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Kaynak: AA

basketbol, Beşiktaş, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, yarın Cholet Basket'e konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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