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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Hapoel Tel Aviv'i Slovenya'da ağırlayacak - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Hapoel Tel Aviv'i Slovenya'da ağırlayacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nın 7 Şubat Çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i konuk edeceği BKT Avrupa Kupası maçı, Slovenya'da yapılacak. Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan maçın, aynı gün saat 20.00'de seyircilere açık olarak Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Arena'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Hapoel Tel Aviv\'i Slovenya\'da ağırlayacak
25.01.2024 - 13:51,
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nın 7 Şubat Çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i konuk edeceği BKT Avrupa Kupası maçı, Slovenya'da yapılacak.

Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta maçının, aynı gün saat 20.00'de seyircilere açık olarak Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Arena'da yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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