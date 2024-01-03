Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Marko Simonovic\'i kadrosuna kattı

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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı basketbolcu Marko Simonovic'i kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2,10 metre boyundaki basketbolcuyla imza atıldığı ifade edilirken, oyuncunun uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynadığı belirtildi.
NBA ekiplerinden Chicago Bulls tarafından 2020 yılında 2. tur, 44. sıradan draft edilen 24 yaşındaki basketbolcu, son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giydi.
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