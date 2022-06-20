Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emre Bilgin'le bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, Kulübümüzle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi" denildi.

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Emre Bilgin ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.