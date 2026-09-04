Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor'a transferini resmen açıkladı
Beşiktaş Kulübü, profesyonel futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor'a kesin transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu. İstanbulspor da oyuncuyu "Evine yeniden hoş geldin" sözleriyle karşıladı.
Beşiktaş Kulübü, Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
İstanbulspor da "Evine yeniden hoş geldin Emrecan Uzunhan." paylaşımını yaptı.
Kaynak: AA
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