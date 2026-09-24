Beşiktaş Erkek Basketbol, 13 sezon sonra Avrupa Ligi'ne Valencia maçıyla dönüyor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele, S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Avrupa Ligi'ne "wild card" ile davet edilen siyah-beyazlı ekip, 13 sezon sonra yer alacağı organizasyona taraftarı önünde kazanarak galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'ndeki 25. maç

Siyah-beyazlı basketbol takımı, yarın oynayacağı Valencia Basket müsabakasıyla Avrupa Ligi'ndeki 25. maçına çıkacak.

Kulüp tarihinde bir kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 2012-2013'teki macerasında 7 galibiyet, 17 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, o dönemki formatta "top 16 turu"nda organizasyona veda etmişti.