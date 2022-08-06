Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan Burak Can, 2010-2015 yılları arasında Pertevniyal forması giydikten sonra 2015-2018'de Büyükçekmece Basketbol'da oynadı. 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli oyuncu, 2020-2021 sezonunda ise Bahçeşehir Koleji kadrosuna dahil oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Pınar Karşıyaka 'da forma giyen 2,04 metre boyundaki Burak Can Yıldızlı'nın kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

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