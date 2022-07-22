Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matt Coleman'ı transfer etti

NCAA deneyiminin ardından NBA ekibi Sacramento Kings ile sözleşme imzalayan Matt Coleman daha sonra G-League takımı Stockton Kings'te görev aldı. Burada 48 karşılaşmada görev ABD'li basketbolcu 13,1 sayı, 3,7 ribaund ve 5,3 asist ortalamalarıyla oynadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak NBA Gelişim Ligi ekiplerinden Stockton Kings'te forma giyen 24 yaşında ve 1,88 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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