Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, David McCormack'ı transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, David McCormack'ı transfer etti

27.07.2022 15:58
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, David McCormack'ı transfer etti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot David McCormack'ı transfer etti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot David McCormack'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son Minnesota Timberwolves ile yaz liginde forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde geçen sezon Kansas ile 40 maça çıkan McCormack, 10.6 sayı ve 7 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, David McCormack'ı transfer etti - Son Dakika

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