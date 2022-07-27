Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, David McCormack'ı transfer etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son Minnesota Timberwolves ile yaz liginde forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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