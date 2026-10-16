Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de Bayern Münih'i 95-87 yendi - Son Dakika
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de Bayern Münih'i 95-87 yendi

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 6. haftasında ağırladığı Bayern Münih'i 95-87 mağlup etmeyi başardı. Nowell'in 21, Wilbekin'in 20 sayısıyla siyah-beyazlılar üçüncü galibiyetini alırken, Bayern Münih dördüncü yenilgisini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Beşiktaş: Berk Uğurlu 5, Morgan 8, Brown 8, Nowell 21, Zizic 13, Wilbekin 20, Omoruyi 8, Dotson 3, Gabriel 6, Furkan Korkmaz 3, Metecan Birsen

Bayern Münih: Obst 5, Baldwin 14, Beauchamp 4, Norris, Wiley 8, Hollatz, da Silva 14, Thiemann 12, Washington 5, Jessup 8, Lucic 17, Giffey

1. Periyot: 26-17

Devre: 53-35

3. Periyot: 69-58

Beş faulle çıkan: 39.41 Brown (Beşiktaş)

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) altıncı haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 95-87 yendi.

Dengeli başlayan müsabakanın 5. dakikasını konuk takım, 11-10 önde geçti. Bu bölümde siyah-beyazlılar adına 5 sayı üreten Nowell ön plana çıktı. Sekizinci dakikanın başında Zizic'in pota altından bulduğu basketle 17-15 öne geçen Beşiktaş, yakaladığı 11-0'lık seriyle son 34 saniyeye 26-15 üstün girdi. Kalan sürede Almanya temsilcisi serbest atıştan 2 sayı bulurken, siyah-beyazlılar ilk çeyreği 26-17 önde kapattı.

İlk çeyreğin sonunda yakaladığı iyi oyunu ikinci periyoda da yansıtan Beşiktaş, 12. dakikada 13 sayılık (33-20) fark yakaladı. Bayern Münih'in farkı kapatma çabasına taraftarının desteğiyle coşkulu oyunla karşılık veren siyah-beyazlılar, 18. dakikada farkı 17 sayıya (47-30) çıkardı. Bayern Münih'in 5-0'lık serisine 6-0'la yanıtlayan Beşiktaş, devre arasına 18 sayı farkla 53-35 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan Beşiktaş, yakaladığı 7-0'lık seriyle 22. dakikanın ortalarında farkı 25 sayıya (60-35) yükseltti. Maçın 25. dakikasını 69-41 önde geçen siyah-beyazlılar, bu dakikadan sonra 5 dakika boyunca sayı üretemedi. Konuk takım ise periyot sonuna kadar 17-0'lık seri yakaladı. Maçın 25. dakikasında farkı 28 sayıya kadar çıkartan Beşiktaş, üçüncü çeyreği 11 sayı farkla 69-58 önde bitirdi.

Üçüncü çeyreğin ikinci yarısında kaybettiği ritmi geri kazanamayan Beşiktaş, 34. dakikada skorun 75-75'e gelmesine engel olamadı. Kritik anlarda Nowell ve Morgan'ın basketleriyle rakibinin öne geçmesini önleyen siyah-beyazlılar, 36. dakikada skoru 81-76'ya getirdi. Son bölümde hata yapmayan Beşiktaş, parkeden 95-87 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda 21 sayıyla maçın en skoreri olan Nowell ile kenardan gelip 20 sayı üreten Wilbekin, galibiyette başrolü oynadı.

Bavyera ekibinde ise Lucic'in 17, da Silva ile Baldwin'in 14'er sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 6. haftada üçüncü galibiyetini aldı. Bayern Münih ise dördüncü kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
Bayern MünihBeşiktaşSporSon Dakika

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