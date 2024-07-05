Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın EuroCup A Grubu Rakipleri Belli Oldu

Spor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın EuroCup A grubunda mücadele edeceği rakipleri belli oldu.

2024-2025 sezonunda EuroCup'da mücadele edecek Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar Hapoel Shlomo Tel Aviv, Dreamland Gran Canaria, Joventut Badalona, Ratiopharm Ulm, Buducnost VOLI Podgorica, Bahçeşehir Koleji, Wolves Twinsbet Vilnius, Dolomiti Energia Trento ve Trefl Sopot ile karşılaşacak. - İSTANBUL