Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda yarın Raimond Sassari'yi konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, yarın saat 17.00'de THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda Raimond Sassari'yi ağırlayacak. Turu geçen ekip son 16 turuna yükselecek; rövanş 28 Kasım Cumartesi aynı salon ve saatte oynanacak.
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında yarın İtalya'nın Raimond Sassari ekibini konuk edecek.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 28 Kasım Cumartesi günü aynı salonda ve aynı saatte yapılacak.
Organizasyona 2. turdan katılan siyah-beyazlılar, Avusturya'nın HC Fivers takımını eledi. Raimond Sassari ise Kosova temsilcisi KH Kastrioti'yi saf dışı bıraktı.
Bu turu geçen takım, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.
Kaynak: AA
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