Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak - Son Dakika

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, ligin 23. haftasında konuk edeceği Beykoz Belediyespor karşısında şampiyonluğu garantilemek için galibiyet arayacak.
Siyah-beyazlı takım, yarın saat 20.30'da ikinci sıradaki Beykoz Belediyespor'u Süleyman Seba Spor Salonu'nda konuk edecek.
Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Geride kalan 18 haftada 17 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, topladığı 35 puanla ligde namağlup zirvede yer alıyor.
Beykoz Belediyespor ise 15 galibiyet, 1 beraberlik 2 yenilgi sonunda 31 puan elde etti. Beşiktaş, rakibini yendiği takdirde puanını 37'ye yükseltecek ve şampiyonluğu garantileyecek.
16. şampiyonluk için sahaya çıkacak
Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u yendiği takdirde 16. şampiyonluğa ulaşacak.
Tarihinde ilk şampiyonluğu 1980-1981 sezonunda elde eden siyah-beyazlı takım, bir sonraki sezon aynı başarıyı gösterdi.
2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyon olan Beşiktaş, 2006-2007'de dördüncü kez mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, 2008-2009'dan 2018-2019 sezonuna kadar üst üste 11 kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.
Geçen sezon şampiyon Spor Toto'nun gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, bir sezonluk aranın ardından şampiyonluğa ulaşacak.
Şampiyonluklar
Erkekler Süper Ligi'nde sezonlara göre şampiyonluklar şöyle
|1978-1979 MTA
|1979-1980 MTA
|1980-1981 Beşiktaş
|1981-1982 Beşiktaş
|1982-1983 İstanbul Bankası Yenişehir
|1983-1984 İstanbul Bankası Yenişehir
|1984-1985 Hortaş Yenişehir
|1985-1986 TİY Erkutspor
|1986-1987 Halk Bankası
|1987-1988 Halk Bankası
|1988-1989 Arçelik
|1989-1990 ETİ Bisküvileri
|1990-1991 ETİ Bisküvileri
|1991-1992 Halk Bankası
|1992-1993 Eskişehir ETİ
|1993-1994 Halk Bankası
|1994-1995 Çankaya Belediyesi
|1995-1996 Çankaya Belediyesi
|1996-1997 Çankaya Belediyesi
|1997-1998 ASKİ
|1998-1999 Çankaya Belediyesi
|1999-2000 ASKİ
|2000-2001 ASKİ
|2001-2002 ASKİ
|2002-2003 ASKİ
|2003-2004 ASKİ
|2004-2005 Beşiktaş
|2005-2006 Maliye Milli Piyango
|2006-2007 Beşiktaş
|2007-2008 İzmir Büyükşehir Belediyespor
|2008-2009 Beşiktaş
|2009-2010 Beşiktaş
|2010-2011 Beşiktaş
|2011-2012 Beşiktaş
|2012-2013 Beşiktaş
|2013-2014 Beşiktaş
|2014-2015 Beşiktaş
|2015-2016 Beşiktaş Mogaz
|2016-2017 Beşiktaş Mogaz
|2017-2018 Beşiktaş Mogaz
|2018-2019 Beşiktaş Mogaz
|2020-2021 Spor Toto
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak - Son Dakika