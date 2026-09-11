Beşiktaş Erzurumspor FK'yi 3-0 yenerek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 yenen Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Emirhan Topçu'nun 21. dakikada attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçen Beşiktaş, 27. dakikada yıldız oyuncusu Leandro Trossard'la farkı 2'ye çıkararak soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Siyah-beyazlı ekip, İlhan Fakılı'nın 82. dakikadaki golüyle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, aldığı bu galibiyetle ligde puanını 12'ye yükseltti.

Galibiyet serisi başladı

Sezona Eyüpspor galibiyetiyle başlayan ve ardından Corendon Alanyaspor deplasmanında ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü maçını da galibiyetle bitirdi.

Alanyaspor yenilgisinin ardından Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen siyah-beyazlı ekip, derbide Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Erzurumspor FK'yi de yenerek peş peşe kazandığı maçlarla 9 puanın sahibi oldu.

Trossard ilk golünü attı

Beşiktaş'ın bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'dan kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Trossard, karşılaşmanın 27. dakikasında Oh'un soldan gönderdiği sert pasta meşin yuvarlağı altıpastan filelerle buluşturarak takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu sezon Avrupa'da 2, ligde 5 maça çıkan Belçikalı oyuncu, toplam 426 dakika sahada kaldı.

Dolmabahçe'de bileği bükülmüyor

Geçen sezon evindeki son 2 maçını kazanamayan Beşiktaş, bu sezon iç saha performansını yükseltti.

Geçen sezon Dolmabahçe'de Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldıktan sonra son maçında Trabzonspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı 3'er lig ve Avrupa müsabakasında rakiplerini mağlup etti.

Ligde Eyüpspor ve Çorum FK'nin ardından Erzurumspor FK'yi de puansız gönderen Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı eleme karşılaşmalarında Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris'i yendi.

Beşiktaş, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Cerny'nin skora katkıları sayılmadı

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin başrolünde yer aldığı 2 gol, karşılaşmanın hakemi tarafından geçerli sayılmadı.

Cerny'nin 51. dakikada sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Trossard ağlara gönderdi ancak hakem Gürcan Hasova, VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.

55. dakikada tekrar sahneye çıkan Cerny, sağdan ceza sahasına girerek topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluştursa da Gürcan Hasova, faul gerekçesiyle golü onaylamadı.

İlhan Fakılı ikinci golünü attı

Beşiktaş'a bu sene katılan İlhan Fakılı, ikinci gol sevincini Erzurumspor FK karşısında yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Çorum FK maçında yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, 82. dakikada Murillo'nun pasında topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.