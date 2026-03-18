Beşiktaş, EuroCup\'ta yarı finale yükseldi

Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş GAİN, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.

SERDAL ADALI VE ORKUN KÖKÇÜ TRİBÜNDE

Nefes kesen zorlu karşılaşmayı, kulüp başkanı Serdal Adalı ve Futbol A Takımı kaptanı Orkun Kökçü de yerinde izledi.

YARI FİNALDE TÜRK DERBİSİ

Yarı finalde bir Türk derbisi karşı karşıya gelecek. Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin karşılaşacağı maçın ardından bir Türk takımı adını finale yazdıracak.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Jordi Aliağa, Thomas Bissel, Sergio Manuel

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu, Mathews 23, Morgan 10, Anthony Brown 16, Zizic 11, Dotson 3, Kamagate, Yiğit Arslan 7, Lemar 2, Thomas 3, Vitto Brown 2

Dolomiti Energia: Steward 29, Jones 4, Jogela 11, Mawugbe, 10 Aldridge 5, Niang 3, Jakimovski 1, Bayehe 1, Battle 12

1. Periyot: 17-16

Devre: 40-32

3. Periyot: 61-57

Beş faulle çıkan: 39.44 Aldridge (Dolomiti Energia)