Beşiktaş, Eurocup yarı finalinde JL Bourg\'u mağlup etti

Eurocup yarı final rövanş maçında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fransız rakibi JL Bourg'i 81-72 mağlup etti. Yarı finalin ilk maçında rakibine mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu skorla seriyi üçüncü maça taşıdı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Robert Lottermoser, Robert Vyklicky, Tomasz Trawicki
Beşiktaş: Jonas Mathews 17, Kyle Allman 2, Derek Needham 12, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 4, Matt Mitchell 17, Marko Simonovic 11, Kerem Konan 2, Angel Delgado 13
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
JL Bourg: Je Quan Lewis 11, Jeremy Morgan 4, Zaccharie Risacher 4, Isiaha Tyrin Mike 19, Kevin Kokila 7, Bryce Brown 8, Maksim Salash 6, Hugo Benitez 5, Bodian Massa 6, Axel Julien 2
Başantrenör: Frederıc Fauthoux
1. Periyot: 19-18 (Beşiktaş lehine)
Devre: 32-36 (JL Bourg lehine)
3. Periyot: 59-53 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL
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