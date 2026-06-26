Beşiktaş Euroleague'de! - Son Dakika
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Beşiktaş Euroleague'de!

Beşiktaş Euroleague\'de!
26.06.2026 14:28
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Beşiktaş, Euroleague'de mücadele etmeye hak kazandı. 20 takımlı yeni formatta yer alacak.

Beşiktaş, Erkek Basketbol Takımı'nın gelecek sezon Euroleague'de mücadele edeceğini açıkladı.

Euroleague yönetimi, gelecek sezondan itibaren organizasyonun 20 takımla oynanacağını duyurdu. Bu kapsamda Beşiktaş, ligin 20. takımı olarak Euroleague'e katılma hakkı elde etti. Ekonomik sorunlar yaşadığı belirtilen Monaco Basket'in yerine organizasyona dahil edilen siyah-beyazlı ekibin katılımı, aralarında Fenerbahçe Beko ve A. Efes'in de bulunduğu 13 hissedar kulübün oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararla birlikte Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, gelecek sezon Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan Euroleague 'de mücadele edecek.

EuroCup finaline yükselmişti

Siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonunda EuroCup'da finale kadar yükselme başarısı göstermiş ancak finalde JL Bourg'a mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Normal şartlarda EuroCup finalisti olarak Euroleague bileti alma ihtimali bulunan Fransız temsilcisi JL Bourg'un bu hakkını kullanmayacağını açıklaması ise Beşiktaş'ın önünü açan önemli gelişmelerden biri oldu. Siyah-beyazlı ekip, yaşanan süreç ve alınan kararların ardından gelecek sezon Euroleague'de mücadele etme hakkı elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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