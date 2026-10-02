Beşiktaş, Euroleague'de Barcelona'ya 95-82 yenilerek 3. haftada galibiyet alamadı. - Son Dakika
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Beşiktaş, Euroleague'de Barcelona'ya 95-82 yenilerek 3. haftada galibiyet alamadı.

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Beşiktaş, Euroleague'de 3. haftada Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırladığı Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu. İlk yarıyı 40-52 geride bitiren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da farkı eritemeyince sahadan yenilgiyle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, Euroleague'in 3'üncü haftasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi.

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Michele Rossi, Anne Panther

BEŞİKTAŞ: Wilbekin 17, Nowell 10, Dotson 11, Morgan 8, Zizic 10, Metecan Birsen 6, Brown 6, Gabriel 6, Omoruyi 4, Furkan Korkmaz 2, Dejulius 2, Berk Uğurlu

BARCELONA: Gibson 15, Punter 16, Nkamhoua 11, Balcerowski 11, Robinson 9, Brizuela 8, Parra 7, Martin 7, Umude 6, Minaya 5, Nunez, Ubal

1'İNCİ PERİYOT: 11-25

İLK YARI: 40-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-70

Beşiktaş, ilk çeyrekte Dotson'ın sayılarıyla öne geçtiği karşılaşmada Barcelona'nın 13-0'lık serisine engel olamadı. İkinci periyodun başında farkı 3 sayıya indiren siyah-beyazlılar, Punter'ın etkili oyununa karşılık vermekte zorlanınca devreye 52-40 geride girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Barcelona, son periyoda 77-62 önde girerek mücadeleden 95-82 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı futbolcular Dusan Vlahovic ile Fabio Miretti de takip etti.

Kaynak: DHA
BasketbolBeşiktaşSporSon Dakika

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