Beşiktaş, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş, Eyüpspor'la oynayacağı maç için antrenman yaptı ve hazırlıklara devam etti.

18.09.2024 16:39
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel de antrenmanı takip ettiler.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 20 Eylül Cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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