Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan ve rehabilitasyon süreci son aşamaya gelinen Gabriel Paulista da takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL