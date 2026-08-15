Beşiktaş Eyüpspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Eyüpspor'u Ağırlıyor

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Beşiktaş, Süper Lig'in açılışında Eyüpspor ile Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Saat 21.30'da.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarıyla sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takım, ligde sezonun ilk karşılaşmasında taraftarı önünde Eyüpspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Vincenzo Italiano'nun Süper Lig'deki ilk maçı

Beşiktaş'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'deki ilk sınavını verecek.

Sezon başında siyah-beyazlı ekipte göreve getirilen 48 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti.

Deneyimli teknik direktör, Eyüpspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Yeni transferler Süper Lig'de siftah yapacak

Beşiktaş'ta yeni transferler Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla ilk kez oynayacak.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan 7 futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek.

Beşiktaş, bu sezon 4 resmi maç yaptı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi maça çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eledi.

Organizasyonun 3. eleme turunda Çekya'nın Hradec Kralove takımını da iki maçta 1-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlı ekip, play-off turuna yükseldi.

Bu sezon 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, 5 gol atarken kalesini gole kapattı.

Eyüpspor ile ligde 5. randevu

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Geride kalan 4 maçta Beşiktaş, 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla rakibini yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı bir maçta ise 2-2 berabere kaldı.

Eyüpspor ile sahasında üçüncü kez kozlarını paylaşacak Beşiktaş, rakip filelere toplamda 9 gol atarken, 5 kez ise topu ağlarında gördü.

İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

Eyüpspor, Beşiktaş, Tüpraş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Eyüpspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

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