Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün genç futbolcusu Can Keleş'i transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün genç futbolcusu Can Keleş'i transfer etti

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i renklerine bağladığını duyurdu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 39 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

22.07.2024 17:02
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki futbolcusu Can Keleş'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda bir transferi daha bitirdi. Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadelede edecek Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i renklerine bağladığını açıkladı.

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fatih Karagümrük Kulübü'nde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş'le sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Keleş'e, Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini yer verildi.

22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 35'i Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 39 maçta kırmızı-siyahlı formayı giydi ve 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün genç futbolcusu Can Keleş'i transfer etti - Son Dakika

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