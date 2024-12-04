Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlık Yapıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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