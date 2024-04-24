Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklara başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

24.04.2024 19:30
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, şut çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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