Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden notlar - Son Dakika
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden notlar

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

07.12.2024 19:16
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'ndaki derbiye Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Alex-Oxlade Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Cher Ndour, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosuna göre derbide tek değişikliğe gitti. Topraktepe, Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekerken, Al Musrati'yi Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan stoperler Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai ise derbinin kadrosunda yer almadı.

İyileşen Muçi, 3 maç sonra kadroda

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Ernest Muçi, tüm kulvarlarda 3 maç sonra kadroya dahil edildi.

Milli maçta sol uyluk iç adalesinden sakatlanan Arnavut futbolcu, ligde Göztepe ile Hatayspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel Aviv müsabakalarında forma giyememişti.

Topraktepe'nin teknik sorumlu olarak ikinci derbisi

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu ünvanla ikinci derbisine çıktı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe, geçen sezon da siyah-beyazlı ekibin başında Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

"10 Aralık şehitleri" unutulmadı

Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşenleri unutmadı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmaya "10 Aralık Beşiktaş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

10 Aralık 2016'da Beşiktaş- Bursaspor maçının ardından Tüpraş Stadı'nın yakınında gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda polis ve vatandaş şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Serdar Topraktepe, Fenerbahçe, Beşiktaş, Son Dakika

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