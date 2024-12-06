Beşiktaş, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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