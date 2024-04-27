Beşiktaş, Fenerbahçe maçına 3 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına 3 değişiklikle çıktı

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına 3 değişiklikle çıktı

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olduğu maçta son maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, kadroda Ghezzal ve Umut Meraş'ı yedeğe çekerken, Semih Kılıçsoy, Omar Colley ve Arthur Masuaku'yu ilk 11'de forma giydirdi. Beşiktaş'ta 5 futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı.

27.04.2024 19:09
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, son maçına göre 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Necip Uysal, Omar Colley, Joe Worrall, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka ilk 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal ve Umut Meraş görev bekledi.

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları ilk maçın 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Topraktepe, bu karşılaşmanın başlangıç kadrosunda bulunan oyunculardan Ghezzal ile Umut Meraş'ı yedeğe çekti, Jonas Svensson ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerine ilk 11'de Semih Kılıçsoy, Omar Colley ve Arthur Masuaku'yu forma giydirdi.

Masuaku, 5 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Masuaku, siyah-beyazlıların ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünde sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle, bir müsabakada da sarı kart cezası gerekçesiyle kadroda yer almamıştı.

Demokratik Kongolu sol bek, MKE Ankaragücü ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde ise ikinci yarıda görev yapmıştı.

Semih Kılıçsoy ilk 11'de, Onur Bulut yedek

Siyah-beyazlı ekipte tedavileri ve adaptasyon süreçleri tamamlanan oyunculardan Semih Kılıçsoy derbiye ilk 11'de çıkarken, Onur Bulut ise yedek kulübesinde yer aldı.

Bu oyunculardan Semih Kılıçsoy son 2 maçta, Onur Bulut ise son 4 karşılaşmada kadroya dahil edilmemişti.

Son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen, yaşadığı sakatlık nedeniyle 33. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde kadroya alınmayan, kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında ise yedek bekleyen Omar Colley, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de yer buldu.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında kadroda yer almadı.

Kart cezalısı Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, derbinin 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

Bu rada 2079 Beşiktaş taraftarı, derbiyi kendileri için ayrılan tribünde takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe maçına 3 değişiklikle çıktı - Son Dakika

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