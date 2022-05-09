Beşiktaş-Fenerbahçe maçına "kripto para" damgası! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçına "kripto para" damgası! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı

09.05.2022 15:33

TFF, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler'in hava atışını "bitcoin logolu madeni para" ile yaptığı gerekçesiyle, soruşturma başlattı. Açıklamada, "Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, dün akşam sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler'in ise karşılaşma öncesi hava atışını bitcoin logolu madeni para ile yapması geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kripto paralı kura atışı yapan hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı

"ATIŞ, ONAYIMIZ OLMAYAN BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ"

Bunun üzerine TFF, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır.

"SORUŞTURMA AÇILDI"

Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

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Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Kardeşler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 'kripto para' damgası! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Fenerbahçe maçına "kripto para" damgası! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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