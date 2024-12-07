Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi

Tayyip Talha Sanuç, derbi galibiyetinin kendisi için önemli olduğunu vurguladı ve takıma katkı sağladı.

07.12.2024 23:16
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, derbi galibiyetiyle sahalara dönmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan milli futbolcu, maç özelinde çok mutlu olduğunu belirtti.

Uzun süredir formasından uzak kaldığını vurgulayan Tayyip Talha Sanuç, "İki sezon önce Fenerbahçe müsabakasında sakatlık yaşamıştım ve uzun sürdü. Bu süreç benim için çok zorlu geçti. Gerçekten formama kavuşmak için birçok gece uykusuz kaldım. Ama sonuç olarak bugün yine sahadaydım. Takımıma faydalı olabildiğimi düşünüyorum. Güzel bir galibiyetle dönmek benim için önemliydi. Taraftarlarımızı da uzun zamandır üzüyoruz. Bu galibiyet onları da umarım mutlu etmiştir. Bir galibiyetin bile bütün havayı değiştirebileceğini düşünüyorum. Bugün de çok iyi, güzel bir destek vardı. Stada gelip destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bu maçın bizim için bir dönüm noktası olacağını düşünüyorduk"

Takım olarak uzun süredir galibiyete hasret kaldıklarını ve bundan dolayı da maçın ardından biraz fazla sevindiklerini dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Maçtan sonra başkanımız da yanımıza geldi. İçeride güzel bir kutlama oldu. Bu maçın bizim için dönüm noktası olacağını düşünüyorduk. Hocamızın da söylediği gibi iyi oyunculara sahibiz fakat sahada kavga etmeli ve iyi mücadele etmeliyiz. Süre alan bütün arkadaşlarım sahada iyi mücadele etti. Hak edilmiş bir galibiyet oldu." açıklamasını yaptı.

Maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmasıyla ilgili Tayyip Talha, şöyle konuştu:

"Ciddi bir şeyim yok. Uzun zamandır oynamadığım için ağrı ve kramplar oldu. Risk almak istemedim. Bahtiyar da yedek kulübesindeydi. O yüzden onun da elinden geleni yapacağını biliyordum."

Kulüp yönetiminde yaşananlarla ilgili soru üzerine milli futbolcu, "Zaten bilindiği üzere camia içinde sıkıntılarımız var. Sahanın içinde kalmak istiyoruz. Yönetim kısmında olup bitenler hakkında konuşmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi - Son Dakika

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