Beşiktaş, Fenerbahçe\'yi Mağlup Etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti.
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, seride durumu 1-1'e getirdi.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin üçüncü müsabakası, 25 Haziran Perşembe günü oynanacak.
Sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
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