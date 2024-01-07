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Beşiktaş, Fernando Santos ile anlaştı

Beşiktaş, teknik direktör arayışlarını sonlandırarak Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile anlaştığını duyurdu. Santos'un yardımcılıklarını ise Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos ve Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacak.

Beşiktaş, Fernando Santos ile anlaştı
07.01.2024 - 18:48,
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Beşiktaş, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile anlaştıklarını açıkladı.

Bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fernando Santos'u takımın başına getirdi. Siyah-beyazlılar Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacağını açıkladı.

Fernando Santos kimdir?

Dünyaca ünlü Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Santos Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde teknik direktörlük yaptı. Porto'yu lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupası'na taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos, AEK'le Yunanistan Kupası'nı kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi. Yunanistan Milli Takımı'nı Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı. Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde geldi. Son olarak Polonya Milli Takımı'nda görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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