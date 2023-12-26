Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser İstifa Etti

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Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser, görevinden istifa etti.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir." denildi.
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