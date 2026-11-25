Beşiktaş Fuzul Erkek Basketbol Takımı, oyunculardan Wenyen Gabriel, Eugene Omoruyi ve Jaylen Nowell'in sakatlıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Partizan ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanan Wenyen Gabriel'in sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildiği ve basketbolcunun bugün ameliyat edildiği bildirildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Tarfin ile oynanan maçta ayak bileğinden sakatlanan Eugene Omoruyi ile daha önce geçirdiği burun operasyonu nedeniyle sahalardan uzak kalan Jaylen Nowell'in milli arada takımla çalışmaya başlayacağı belirtildi.