Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i Geçti

20.02.2026 19:50
Beşiktaş GAİN, Ziraat Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Anadolu Efes'i 91-82 mağlup etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon ve Tolga Edis

BEŞİKTAŞ GAİN: Yiğit Arslan 8, Dotson 11, Mathews 12, Kamagate 10, Morgan 10, A. Brown 9, Sertaç Şanlı 18, Berk Uğurlu 2, V. Brown 7, Thomas 4

ANADOLU EFES: Loyd 13, PJ Dozier 24, Poirier 7, Weiler-Babb 2, Ercan Osmani 14, Lee 4, Swider 10, Jones 2, Şehmus Hazer 3, Erkan Yılmaz 31'İNCİ PERİYOT: 23-20

DEVRE: 53-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-69

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda, Dörtlü Final'in ilk maçında Beşiktaş GAİN ve Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda büyük çekişmeye sahne olan finalin açılış maçında Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes 91-82 yenerek kupanın ilk finalisti olmayı başardı.

Karşılıklı basketlerle dengeli geçen ilk periyodu Beşiktaş 23-20 önde geçti. 2'nci periyotta ise rakibine karşı büyük üstünlük kuran ve farkı çift hanelere taşıyan siyah-beyazlı takım ilk yarıyı 53-39 önde kapadı.

İlk yarıyı 14 sayı farkla geride kapatan Anadolu Efes 3'üncü periyotta büyük bir geri dönüşe imza atarak skora denge getirdi ve öne geçti. Bu çeyreğin bitimine 1.37 dakika kala Beşiktaş GAİN Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle skoru 67-67'de eşitledi. Çeyreğin sonlarına damga vuran isim ise önce serbest atıştan bulduğu sayının ardından son saniye üçlüğüyle takımının 4'üncü çeyreğe 71-69 önde girmesini sağlayan Sertaç Şanlı oldu.

Maçın son periyoduna Jordan Loyd'un 2 sayılık basketiyle giren Anadolu Efes skor üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş'ta Anthony Brown, 3 sayılık basketin ardından bir de basket faul kazanarak takımına maçın bitimine 4 dakika kala 6 sayı birden kazandırdı. Büyük heyecana sahne olan son periyodun son 2 dakikasına 82-81 Beşiktaş önde girdi. Siyah beyazlılar maç sonunu da hatasız oynayarak maçtan 91-82 galip ayrıldı ve kupanın ilk finalisti oldu.

Kaynak: DHA

Fatih Arslanoğlu, Türkiye Kupası, Anadolu Efes, Sertaç Şanlı, Ziya Özorhon, Berk Uğurlu, Beşiktaş, Gain, Spor

