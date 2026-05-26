SALON: Beşiktaş GAİN
HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Emin Moğulkoç, Uğur Akyıldız
BEŞİKTAŞ GAİN: Lemar 19, Mathews 17, Morgan 16, Dotson 12, Brown 11, Yiğit Arslan 11, Sertaç Şanlı 9, Zizic 8, Berk Uğurlu 5
GALATASARAY MCT TECHNIC: McCollum 23, Muhsin Yaşar 22, White Jr 17, Palmer Jr 11, Robinson 8, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie, Can Korkmaz, Meeks, Petrucelli
1'İNCİ PERİYOT: 29-18
DEVRE: 56-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 88-62
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 108-83 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Karşılaşmaya etkili başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk periyodu 29-18 üstün tamamladı. Devreye 56-41 önde giren Beşiktaş GAİN, üçüncü periyot sonunda farkı açarak skoru 88-62'ye getirdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, parkeden 108-83 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş GAİN, Galatasaray'ı 108-83 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?