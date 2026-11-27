Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, çıktığı 11 maçta kalesinde 14 gol görürken Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Alexander Nübel de oynadığı 12 müsabakada 14 gol yedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu derbi öncesinde geride kalan 12 haftada siyah-beyazlılar kalesinde 14 gol gördü, sarı-kırmızılılar ise 16 gol yedi. Ligde söz konusu müsabakalarda Aslan 4, Kanarya da 4 maçı gol yemeden tamamladı.

Derbide kaleciler de yakından takip edilecek. Ligde 12 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır 11, Jankat Yılmaz da 1 mücadelede görev aldı. Siyah-beyazlılarda Alexander Nübel de 12 müsabakada oynadı.

Uğurcan bu karşılaşmalarda kalesinde 14 gol görürken, 4 maçta da kalesini kapadı. Nübel ise 4 mücadeleyi gol yemeden tamamlarken, kalesinde 14 gol gördü.