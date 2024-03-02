Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Hava Sıcaklığı 9 Derece Olacak

Samsun'un Alaçam İlçesinde Köy Çocuklarının Oluşturduğu Bocce Takımı Başarıya Doymuyor

Samsun'un Alaçam İlçesinde köy çocuklarının oluşturduğu bocce takımı, Türkiye Şampiyonası'nda birçok başarı elde ederek Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Şimdi hedefleri dünya şampiyonluğu olan sporcular, büyük bir azimle çalışmalarını sürdürüyor. Bocce takımı, köy çocuklarının başarılarıyla gurur duyuyor ve daha fazla genç sporcuya fırsat vermek için kapalı bir bocce sahası talep ediyor.