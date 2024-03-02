Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 9 dereceyi gösterecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını parçalı bulutlu bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Dolmabahçe'de hava sıcaklığının 9 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 94 olması bekleniyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Hava Sıcaklığı 9 Derece Olacak - Son Dakika
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Bandırmaspor karşısında forma giyemeyecek. Ahlatcı Çorum FK, bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 11 galibiyet ile 5 beraberlik alarak 38 puan topladı ve evinde alacağı 3 puanla play-off potasına girmeyi hedefliyor.
Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Akarsu, Akhisar-Gölmarmara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, işçi olarak işe gitmek isteyen vatandaşların J plakalı araç olmadıktan sonra araca binmemeleri gerektiğini belirtti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Göztepe ile Boluspor yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Burak Olcar yönetecek. Göztepe, 49 puanla 3. sırada yer alırken, Boluspor ise 39 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takımın ilk devre karşılaşmasını Göztepe 2-0 kazanmıştı. Göztepe'de ise son 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Doğan Erdoğan'ın sakatlığı bulunuyor.
Samsun'un Alaçam İlçesinde köy çocuklarının oluşturduğu bocce takımı, Türkiye Şampiyonası'nda birçok başarı elde ettikten sonra Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Şimdi hedefleri dünya şampiyonluğu. Genç Kız Milli Takımı'nın 4 sporcusundan 3'ü Alaçamspor Bocce Takımı'ndan oluşuyor. Sporcular, dünya şampiyonluğunu ülkelerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Çekmeköy Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı 100 dönümlük Çekmeköy Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı. Bahçede sosyal tesisler, tabiat okulu, çocuk oyun alanları, spor alanları ve dinlenme cepleri gibi birçok aktivite alanı bulunuyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Aliağa Petkimspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi yarın İzmir'de karşılaşacak. Aliağa Petkimspor, lige verilen aradan önce TOFAŞ'a yenilirken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Samsun'un Alaçam İlçesinde köy çocuklarının oluşturduğu bocce takımı, Türkiye Şampiyonası'nda birçok başarı elde ederek Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Şimdi hedefleri dünya şampiyonluğu olan sporcular, büyük bir azimle çalışmalarını sürdürüyor. Bocce takımı, köy çocuklarının başarılarıyla gurur duyuyor ve daha fazla genç sporcuya fırsat vermek için kapalı bir bocce sahası talep ediyor.
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