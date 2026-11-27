Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide Beşiktaş'ın kalesini Alman Alexander Nübel'in, Galatasaray'ın kalesini ise milli oyuncu Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor.

Ligde geride kalan 12 hafta sonunda Galatasaray 31 puanla zirvede yer alırken, Beşiktaş da 25 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip kalesinde 16 gol görürken, siyah-beyazlılar da 14 gol yedi.

Nübel, 9 maçta kalesini gole kapadı

Beşiktaş'ın bu sezon Almanya ekibi Bayern Münih'ten transfer ettiği Alexander Nübel, siyah-beyazlı formayla çıktığı 22 maçın 9'unda gol yemedi.

Alman file bekçisi, Süper Lig'de çıktığı 12 maçın 4'ünde gol yemezken, diğer 8 karşılaşmada 14 kez topu ağlarından çıkardı.

Sezon başından beri 4 UEFA Avrupa Ligi ve 6 Avrupa Ligi elemeleri maçına çıkan Nübel, bu karşılaşmaların 5'inde gol yemedi. Alman file bekçisi, diğer 5 mücadelede ise 9 golü kalesinde gördü.

Uğurcan Çakır, 6 maçta gol yemedi

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 16 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Uğurcan Çakır, söz konusu karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapattı.

Ligde 11 maçta görev alan milli file bekçisi, bu müsabakaların 4'ünde rakiplerine gol izni vermedi. Uğurcan Çakır, diğer 7 mücadelede ise kalesinde 14 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçın 2'sinde gol yemeyen Uğurcan, diğer 3 müsabakada 9 kez topu ağlarından çıkardı.

Uğurcan'ın Beşiktaş'a karşı performansı

Uğurcan Çakır, Galatasaray ve Trabzonspor formalarıyla 17 kez Beşiktaş'a rakip oldu.

Trabzonspor'da oynadığı dönemde 14'ü Süper Lig ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 15, Galatasaray formasıyla da ligde 2 kez siyah-beyazlılara karşı sahaya çıkan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 23 gol yiyen Uğurcan Çakır, 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Jankat ve Doğan'ın birer maçı var

Galatasaray'ın kalecisi Jankat Yılmaz ile Beşiktaş'ın file bekçisi Doğan Alemdar, bu sezon birer resmi maçta görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 3-2 kazanılan Göztepe maçında forma giyen Jankat, sonrasında sarı-kırmızılılarla başka resmi müsabakaya çıkmadı.

Doğan Alemdar ise dün UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'ya karşı 2-1 kazanılan maçta ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.