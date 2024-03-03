Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Koray Gençerler

Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'yi spor noktasında yukarılara taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'yi spor alanında daha da ileriye taşıyacaklarını belirtti. Bakan Bak, kentteki amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini ve dezavantajlı çocukları spora yönlendirmek için yeni spor alanları inşa ettiklerini söyledi. Ayrıca, Edirnespor'un sorunlarını çözmek için destek verdiklerini ve eski stadyumu yenileyerek şehre bir meydan kazandıracaklarını açıkladı. Bakan Bak, Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi haline getirmek için büyük çaba harcadıklarını ve tesis eksikliklerini tamamlayarak her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.