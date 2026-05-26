Beşiktaş Galatasaray'ı Mağlup Etti - Son Dakika
Beşiktaş Galatasaray'ı Mağlup Etti

26.05.2026 22:30
Beşiktaş, play-off çeyrek finalinde Galatasaray'ı 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 108-83'lük skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Beşiktaş: Anthony Brown 11, Conor Morgan 16, Devon Dotson 12, Brynton Lemar 19, Sertaç Şanlı 9, Jonah Mathews 17, Yiğit Arslan 11, Ante Zizic 8, Berk Uğurlu 5

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Galatasaray: Fabian White Jr 17, Jerome Robinson 8, James Palmer Jr 11, Freddie Gillespie, Can Korkmaz, Errick McCollum 23, Muhsin Yaşar 22, Buğrahan Tuncer 2, John Meeks, John Petrucelli

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

1. Periyot: 29-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 56-41 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 88-62 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 22:55:39.
