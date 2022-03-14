Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu - Son Dakika
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Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu

14.03.2022 19:46
Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu

Everton'da top koşturan Cenk Tosun, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasını izlemek için Türkiye'ye geldi. Stat girişinde açıklamalarda bulunan milli futbolcu, transfer iddialarına "Onu şimdiden söyleyemem sözleşmem var yaza kadar" yanıtını verdi.

Milli futbolcu Cenk Tosun, Galatasaray- Beşiktaş derbisini izlemek için Nef Stadı'na geldi. Burada açıklamalarda bulunan deneyimli golcü, siyah-beyazlılara transfer olacağına yönelik iddialara da cevap verdi.

"YAZA KADAR SÖZLEŞMEM VAR"

Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "İnşallah güzel bir maç izlemeye geldik. Favorim yok" derken hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, "Onu şimdiden söyleyemem sözleşmem var daha yaza kadar" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, "Gönlün hangi takımdan yana" sorusuna ise cevap vermedi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu - Son Dakika


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